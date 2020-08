OPPO ripensa al suo smartphone pieghevole: ecco come potrebbe essere

Nei mesi passati si è parlato tanto di uno smartphone pieghevole targato OPPO – anche in virtù del suo OS adattivo – protagonista anche di un video dal vivo. Nonostante ciò i tempi cambiano ed ora sembra che l'azienda cinese stia lavorando ad una versione parecchio diversa del suo pieghevole. Al momento sono disponibili due brevetti, uno con un design in stile Samsung Galaxy Z Flip ed uno che mostra un dispositivo a conchiglia dal design rinnovato e sicuramente atipico.

OPPO brevetta il suo smartphone pieghevole: ecco come potrebbe essere

Nelle scorse ore ha fatto capolino un brevetto depositato in patria il 13 dicembre 2019 ed approvato il 21 agosto 2020 con il numero CN211321357U. La certificazione mostra uno smartphone pieghevole a conchiglia di OPPO, un dispositivo – come anticipato in apertura – in stile Galaxy Z Flip, con un'ampio display che può essere chiuso a conchiglia. Le cose cambiano radicalmente con il brevetto scovato da Letsgodigital, depositato presso il WIPO (World Intellectual Property Office) ed approvato il 30 luglio 2020.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un pieghevole a conchiglia, ma a questo giro il cambiamento si nota già a prima vista. Lo schermo si piega verso l'esterno e lungo il bordo superiore è presente una cornice leggermente più spessa, la quale ospita il modulo fotografico. La vera chicca è il sensore di rilevamento dell'angolo presente a bordo, in grado di calcolare l'apertura del dispositivo, in modo da adattare l'interfaccia utente in base all'angolo e l'utilizzo dello smartphone.

Per quanto riguarda le dimensioni del display una volta aperto, il documento non specifica nulla ma è lecito ipotizzare che si tratti di una soluzione di almeno 7″. Il brevetto menziona invece un lettore d'impronte digitali ed il riconoscimento dell'iride. Le immagini presenti all'interno dell'articolo sono opera della fonte e sono realizzate sulla base dei dettagli presenti nella documentazione.

Ovviamente non è detto che lo smartphone pieghevole di OPPO diventerà realtà e non è certo che questo possa essere il design definitivo. Si parla pur sempre di un brevetto e come al solito in questi casi può capitare che il dispositivo non veda mai la luce a livello commerciale.

