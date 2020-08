OPPO Reno 4 Pro ufficiale nella nuova Artist Limited Edition

Dopo i teaser dei giorni passati, è stata svelata ufficialmente la nuova Artist Limited Edition per OPPO Reno 4 Pro. Come spesso accade per i suoi flagship, il produttore è solito proporre versioni alternative per chi è alla ricerca di qualcosa di più esclusivo. Basti pensare alla bellissima versione marchiata Neon Genesis Evangelion per Ace 2 o quella Gundam per il primo Ace. Ma anche F11 Pro a tema Avengers o alle collaborazioni effettuate con la squadra del Barcellona.

OPPO Reno 4 Pro: nuova versione Artist Limited Edition

Nel caso di OPPO Reno 4 Pro, questa Artist Limited Edition è stata eseguita in collaborazione con James Jean. L'artista taiwanese/americano è conosciuto nel settore fumettistico per i suoi lavori di copertina con Marvel Comics e DC Comics. Senza contare la realizzazione dei poster di film quali Blade Runner 2049, Madre! e La Forma Dell'Acqua. Per il nuovo modello OPPO ha creato il design “Summer Carnival of Dreams“, con un unicorno inciso sulla back cover argentata assieme al logo “SoleLuna“. L'estetica è ripresa anche dal tema pre-installato a bordo della ColorOS.

Disponibile nell'unica variante da 12/256 GB, ha un costo di 4.299 yuan, pari a circa 522€. Rimangono invariate le specifiche tecniche dello smartphone, ovvero:

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159,6 x 72,5 x 7,6 mm per 172 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display;

tripla fotocamera da 48+12+13 MP f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 120°, teleobiettivo, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.7-2.2-2.4, grandangolo da 120°, teleobiettivo, autofocus PDAF e flash LED; doppia selfie camera da 32 MP f/2.4;

f/2.4; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1 con aptX HD, USB Type-C, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS;

batteria da 4.000 mAh con ricarica Super VOOC 2 da 65W;

con ricarica Super VOOC 2 da 65W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.2.

