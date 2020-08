Mentre siamo giunti ormai al quarto capitolo della gamma (ma non in Europa), Reno 2 rappresenta ancora una valida alternativa grazie ad una buona scheda tecnica ed un design elegantissimo. Inoltre la caratteristica pinna di squalo (il modulo per la selfie camera) contribuisce a dare un tocco di personalità in più. Se avete scelto OPPO Reno 2, allora tenetevi pronti perché finalmente è in rilascio l'aggiornamento ad Android 10, sotto forma di ColorOS 7 (naturalmente!).

Disponibile l'aggiornamento alla ColorOS 7 con Android 10 per OPPO Reno 2

In queste ore Reno 2 sta cominciando a ricevere l'aggiornamento alla versione firmware CPH1907EUEX_11_C.32, del peso di circa 3 GB e in rilascio a partire dal 4 agosto. Com'è facile intuire dal peso della release si tratta di un major update che porta con sé tutte le novità della ColorOS 7.1, ovviamente su base Android 10, a bordo di OPPO Reno 2. Ma bando alle ciance, qui sotto trovate il (lungo) changelog completo con tutte le novità.

Clicca qui per il changelog completo Dettaglio dell’aggiornamento: [Temi visivi] • Il nuovissimo design senza bordi rende i temi visivi più attraenti e le operazioni più efficienti. • Aggiunto OPPO Sans come font predefinito. Il nuovo font conferisce una sensazione gradevole e ben si adatta alla ricerca OPPO del perfetto mix bellezza-tecnologia. [Barra laterale intelligente] • Ottimizzate le interfacce utente e migliorate le operazioni a una mano. • Trascina un'app fuori da Barra laterale intelligente per aprirla in modalità Schermo diviso. • Aggiunte due impostazioni: Opacità sfera di assistenza e Nascondi sfera di assistenza per app a schermo intero. • Ottimizzata la funzione Finestra mobile per altre app. • Aggiunta una bolla: viene visualizzata una bolla quando apri un'app in una finestra mobile da Barra laterale intelligente. Tocca la bolla da comprimere e aprire l'app. [Screenshot] • Ottimizzato l'istantanea schermo a 3 dita: usa 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo e scorri con le dita per regolare la dimensione dell'istantanea schermo. Usa 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo e scorri con le dita verso l'esterno per catturare un'istantanea schermo lunga. • Aggiunte impostazioni dell'istantanea schermo: puoi regolare la posizione della finestra mobile di anteprima dell'istantanea schermo e impostare il suono dell'istantanea schermo. • Ottimizzata la finestra mobile di anteprima dell'istantanea schermo: dopo aver ripreso un'istantanea schermo, trascinala verso l'alto e rilasciala per condividerla oppure trascinala verso il basso e rilasciala per catturare un'istantanea schermo lunga. [Gesti di navigazione 3.0] • Nuovo gesto: scorri verso l'interno da entrambi i lati dello schermo e tieni premuto per passare all'app precedente. • Gesti ottimizzati: sono supportati tutti i gesti in modalità orizzontale. [Sistema] • Aggiunta Modalità scura: proteggi i tuoi occhi e riduci contemporaneamente il consumo energetico. • Aggiunta Modalità concentrazione: schermati dalle distrazioni esterne quando studi o lavori. • Aggiunta una nuovissima animazione di ricarica. • Ottimizzata l'interfaccia utente delle Impostazioni rapide per semplificare le operazioni a una mano. • Scorri a sinistra o a destra per ignorare le notifiche di banner. • Aggiunta una funzione di pausa per la registrazione schermo. • Aggiunte una finestra mobile e le impostazioni per la registrazione schermo. • Aggiunti nuovi suoni per eliminazione file, tocchi tasti calcolatrice e puntatore bussola. • Ottimizzate le suonerie precaricate di sistema. • Aggiunti prompt mobili TalkBack per l'accessibilità. • Modalità accessibilità colori aggiunta per migliorare l'esperienza d'uso di utenti con disabilità visiva. • Nuova funzione di gestione per operazioni recenti: puoi visualizzare informazioni memorizzate su operazioni recenti e bloccare app. [Giochi] • Ottimizzata l'interazione visiva per Spazio giochi. • Ottimizzata l'animazione all'avvio per Spazio giochi. [Schermata Home] • Altri sfondi animati. • Aggiunti fondi statici Art+. • Imposta se aprire Ricerca globale o il cassetto notifiche quando scorri giù sulla schermata Home. • Personalizza dimensione, forma e stile delle icone app sulla schermata Home. • Scorri verso l'alto sulla schermata di blocco per passare fra i metodi di sblocco. • Ottimizzato il design grafico dello sblocco con password per facilitare le operazioni a una mano. • Supportati sfondi animati sulla schermata di blocco. • Altri stili di orologio a schermo spento. • Aggiunta una modalità semplificata della schermata Home, dotata di font e icone più grandi e di un layout più chiaro. [Sicurezza] • Connetti il tuo telefono alle reti Wi-Fi usando un indirizzo MAC casuale per evitare pubblicità mirata e proteggere la tua privacy. [Strumenti] • In Impostazioni rapide o nella Barra laterale intelligente, puoi aprire la Calcolatrice in una finestra mobile. • Aggiunta la funzione di taglio in Registrazioni. • Aggiunta la suoneria Meteo (dinamica), che si adatta automaticamente alle condizioni meteo attuali. • Aggiunte animazioni meteo-adattive in Meteo. [Fotocamera] • Ottimizzata l'interfaccia utente di Fotocamera per un'esperienza d'uso migliorata. • Ottimizzata l'interfaccia utente di Timer e il suono. [Foto] • Ottimizzata l'interfaccia utente di Album per una chiara gerarchia e una ricerca rapida delle foto. • Aggiunte Raccomandazioni album che individuano più di 80 scene diverse. [Comunicazioni] • Ora OPPO Share supporta la condivisione di file con dispositivi vivo e Xiaomi. • Ottimizzata l'interfaccia utente di Contatti per un'esperienza più efficiente. [Impostazioni] • Ora le impostazioni di ricerca supportano la corrispondenza approssimativa e contengono una cronologia di ricerca. [Applicazioni] • Video Editor Soloop: crea i tuoi video con un solo tocco.

Dopo un primo avvistamento in Europa, il nuovo aggiornamento dedicato ad OPPO Reno 2 è finalmente disponibile anche nel nostro paese tramite OTA. Se non avete ancora ricevuto la fatidica notifica oppure preferite procedere con il flash manuale, a questa pagina trovate il download del firmware.

Visto l'arrivo di Android 10 questa potrebbe essere una buona occasione per mettere le mani sul dispositivo. Nel caso siate interessati (e aspettavate solo un segnale), OPPO Reno 2 è disponibile in offerta a 269€ su eBay, mentre qui trovate la nostra recensione con tutti i dettagli del caso.

Come effettuare l'aggiornamento manuale con gli smartphone OPPO

Se avete intenzione di procedere con l'aggiornamento manuale, la procedura è semplicissima. Non dovrete far altro che scaricare il file che vi interessa e caricarlo sulla scheda SD oppure nella memoria interna del dispositivo. Spegnete il telefono, mettetelo in carica e seguite la procedura descritta di seguito.

Tenete premuti i pulsanti di accensione e riduzione del volume fino a quando il dispositivo non entrerà in modalità ripristino;

ora fate clic su “Installa dal dispositivo” e poi su “Installa da SD” o “Installa da memoria interna”, in base alla locazione del file;

cliccate sul firmare da installare e cliccate su “Conferma” per far avviare l'aggiornamento software del vostro smartphone OPPO.

Al termine della procedura – della durata di alcuni minuti – avrete installato il nuovo firmware a bordo del dispositivo.

