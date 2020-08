Con la morsa degli Stati Uniti che tende a stringersi sulla fornitura di componenti americane ai brand cinesi, i colossi del tech asiatici hanno iniziato a valutare come produrre da soli i chipset. Tra questi, OPPO è quella più attiva in questo senso ed ormai da più di un anno che investe concretamente in soluzioni che permettano di realizzare semiconduttori proprietari. L'ultima operazione in questo senso è la fondazione di un'azienda chiamata Zheku Technology.

OPPO: la produzione di chipset diventerà un'attività prioritaria nei prossimi anni

Da dove parte la fondazione della Zheku Technology da parte di OPPO? A dire il vero, questa azienda esisteva già ed aveva base a Guangdong e trattava di trasferimento, consulenza e servizi tecnici nel settore dell'elettronica, della rete e dell'informazione. Il suo capitale sociale era di 50 milioni di yuan (circa 6 milioni di euro), ma OPPO ha voluto rafforzare le potenzialità di questa filiale, portandola anche a Shanghai, rilevando la Shoupu Technology e rinominandola Zheku Technology Shanghai. Il capitale sociale inoltre raddoppia, visto che è ora a 100 milioni di yuan, 12 milioni di euro al cambio.

Per OPPO inoltre, la Zheku Technology di Shanghai diventerà determinante e prioritaria, in quanto l'attività di design e servizio dei chip a circuiti integrati sarà il focus principale del brand, nonostante necessitino di ulteriori ed ingenti investimenti. Pare però che questo non fermerà OPPO dallo sviluppo definitivo dei suoi chipset.

