OPPO presenta il primo teleobiettivo al mondo con focale variabile

Il conferimento ad OPPO Find X2 Pro di numerosi premi da parte dell'EISA dimostra gli sforzi dell'azienda in ambito tecnologico. Era il MWC 2017 quando OPPO presentava al grande pubblico il primo teleobiettivo periscopiale della storia degli smartphone. Da allora ne abbiamo visti di più evoluti e complessi, come nel caso di quello di Huawei P40 Pro+ a doppio prisma. Anche OPPO ha presentato il suo zoom ottico 10x in quel del MWC 2019, ma finora non è ancora stato implementato. Anche perché OPPO sta già pensando al futuro dei teleobiettivo, avendo appena ufficializzato il modello di nuova generazione che caratterizzerà i prossimi flagship dell'azienda.

Il teleobiettivo di nuova generazione targato OPPO è in grado di cambiare distanza

La creazione dei centri di ricerca e sviluppo OPPO vede un teleobiettivo periscopiale composto di una lente a 7 elementi, i quali sono in grado di spostarsi all'interno. È proprio questo movimento, pilotato da un driver 16-bit ad alta precisione, che gli permette di avere una lunghezza focale variabile.

Si tratta della prima volta che un modulo del genere viene mostrato su uno smartphone: fino ad oggi anche i teleobiettivi più avanzati si sono fermati ad una focale fissa. Questo permette al teleobiettivo di simulare lo spostamento che avviene su DSRL e mirrorless dotate di sensore con zoom.

La variazione permette al teleobiettivo di offrire una lunghezza focale pari a 85/135 mm, approssimabile ad uno zoom ottico 3.3x/5.2x con apertura anch'essa variabile f/3.3-4.4. La novità di OPPO non riguarda solamente le lenti, ma anche un nuovo sensore apposito. Siamo di fronte ad un 32 MP dotato di filtro Quad Bayer che, in accoppiata all'algoritmo software, può spingersi fino ad uno zoom ibrido 11x a 280 mm.

Non ci viene detto (ovviamente) su quale modello debutterà, ma è altamente probabile che accadrà con il vociferato OPPO Reno 10x Mark 2, recentemente comparso nel database TENAA.

