OPPO: dal TENAA spunta un nuovo smartphone 5G; è l’OPPO F17 Pro?

Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare di OPPO. Questo perché nei prossimi giorni dovrebbero arrivare sul mercato degli interessanti prodotti, alcuni dei quali sono già stati svelati. Da poche ore, ad esempio, conosciamo già praticamente tutto su OPPO A53, il nuovo device low-cost del brand cinese che si appresta a conquistare il mercato indiano. Sembra, però, che le novità non siano finite qua. Dal TENAA, infatti, giunge voce di un altro dispositivo pronto al lancio, di cui ancora però conosciamo ben poco.

OPPO sfrutta ancora la ricarica da 65W

Non abbiamo molte informazioni a riguardo ma, al momento, siamo certi del fatto che il nome in codice di questo smartphone “misterioso” sia PEAM00/PEAT00. Al momento non possiamo ancora fare nessuna ipotesi degna di nota ma, da quello che sembra trapelare in rete, potrebbe trattarsi di un altro prodotto della serie A di OPPO. Osservando meglio il design, però, pare proprio che possa trattarsi di OPPO F17 Pro, in quanto il profilo mostrato qualche ora fa in un teaser sembra corrispondere alla perfezione con questo prodotto. Questo dispositivo, comunque, sempre secondo il TENAA, sarebbe dotato del supporto alla ricarica rapida da 65W. A bordo, poi, trovebbe spazio anche una tripla camera posteriore da 48MP + 8MP + 2MP, con la selfie camera da 32MP.

Riguardo il display, saremmo di fronte ad un'unità AMOLED da 6,43″ con risoluzione 1.080 x 2.400 pixel. Sebbene, poi, sia ancora sconosciuto il SoC, pare che sotto la scocca possa trovare spazio un'unità dotata di 5G. Ad ogni modo, sembra che questo sarà coadiuvato da ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, senza dimenticare ovviamente anche la ColorOS 7 che guiderà tutto il sistema.

