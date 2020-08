Sin dall'inizio del 2020 e forse anche prima, si parlava di come i brand cinesi più popolari come OPPO, Huawei e Xiaomi stessero iniziando ad investire fortemente sugli smartphone con fotocamera sotto al display e soprattutto il marchio produttore di Find X2 Pro aveva già mostrato alcuni prototipi in merito. Di produzione però, manco a parlarne, nonostante un interessante assist da parte di un fornitore come Visionox, dato che i produttori hanno deciso di puntare di più sul refresh rate degli schermi, tecnologia sicuramente più abbordabile e meno rischiosa.

Per OPPO, Huawei e Xiaomi l'alto refresh rate sugli smartphone è più conveniente della fotocamera sotto al display

A riportare l'ipotesi che un refresh rate più alto su uno smartphone sia un investimento più conveniente rispetto alla fotocamera sotto al display è il noto leaker di Weibo Digital Chat Station, che spiega come un produttore che si era prodigato affinché arrivasse l'ultima tecnologia sui propri prodotti entro il 2020, abbia preferito perfezionare la frequenza di aggiornamento sul display 2K del suo flagship. Se i conti tornano, quel brand è proprio OPPO. E tutto sommato – continua – non è del tutto errata.

A dirla tutta, i consumatori non hanno tutta questa fretta di avere la fotocamera sotto al display, piuttosto preferiscono avere uno smartphone con un alto refresh rate e questa cosa sta diventando estremamente popolare, tanto da spingere i brand come OPPO, Huawei e Xiaomi a valutare sforzi maggiori sulla frequenza d'aggiornamento. Inoltre, c'è da dire che una maggiore soddisfazione dell'utenza porta inevitabilmente una fidelizzazione maggiore, specie se questo porta ad un innalzamento automatico della qualità. E di certo colossi del genere non andranno a sbagliare proprio sulle basi del commercio.

