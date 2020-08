OPPO Find X2 Pro è sicuramente uno dei flagship più performanti del 2020 ed eccelle in molti settori, che si sono dimostrati davvero premium. A spiccare però, pare essere la fotocamera, che ha permesso al top gamma del brand di diventare il miglior camera phone del 2020 per il sito di valutazione tecnologica australiano WhistleOut.

OPPO vince il premio come miglior produttore di smartphone 2020, grazie soprattutto a Find X2 Pro

Andando a leggere le motivazioni che hanno spinto l'autorevole sito di valutazione tecnologica WhistleOut, apprendiamo che OPPO Find X2 Pro è stato eletto come miglior camera phone del 2020 proprio grazie alle sue spiccate e potenti capacità di imaging ma soprattutto per l'esperienza utente con la propria fotocamera, difficilmente replicabile da altri competitor (forse solo da Huawei P40 Pro ed Honor 30 Pro+). Questo perché, secondo Michael Tran di OPPO Australia, Find X2 Pro ha un sistema di imaging full focus e pensato appositamente per rendere al meglio in ogni situazione.

Le qualità della fotocamera di Find X2 Pro hanno permesso inoltre di far vincere ad OPPO il premio come produttore di smartphone dell'anno, bissando il successo dell'anno scorso. Le motivazioni di questo successo sono ritrovabili nelle parole del caporedattore di WhistleOut: “Ogni generazione di prodotti di telefonia mobile di OPPO è innovativa. Find X2 Pro lanciato quest'anno è senza dubbio tra i migliori flagship Android. Allo stesso tempo, OPPO offre ai consumatori prodotti eccellenti in ogni fascia di prezzo“.

Insomma, la crescita del colosso cinese nel mercato Global sta diventando sempre più ampia e soprattutto sempre più convincente, data la qualità dei prodotti che OPPO offre anno dopo anno.

