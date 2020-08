OPPO annuncia F17 e F17 Pro, lo smartphone più sottile al mondo

Il 2020 pare essere l'anno del ritorno degli smartphone sottili, nonostante batterie molto capienti ed antenne per la connessione 5G. Se Vivo S7 è attualmente il più sottile, potrebbe essere superato a breve dal nuovo smartphone del brand “cugino“: Infatti, OPPO lancerà a breve F17 Pro, che con i suoi 7.48 mm di spessore sarà lo smartphone più sottile dell'anno.

Aggiornamento 21/08: sono uscite tante nuove informazioni su questo smartphone, e non solo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OPPO F17 Pro: ecco cosa sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Want a new way to flaunt? 🤩 The sleekest phone of 2020 is on its way. Stay tuned. #OPPOF17Pro #FlauntItYourWay pic.twitter.com/LVmAKE1jE1 — OPPO India (@oppomobileindia) August 20, 2020

Ad annunciare l'arrivo di OPPO F17 Pro è stato proprio il brand stesso, che sul canale indiano di Twitter ha postato un teaser con la struttura di lungo dello smartphone, che è effettivamente molto sottile e conferma quindi i suoi 7.48 mm di spessore. Va da sé che se è sottile, è anche leggero e peserà 164 grammi, un peso equilibrato e che potrebbe comunque indicare una batteria con una buona autonomia e forse anche il 5G, ma queste sono solo supposizioni.

Secondo le ultime indiscrezioni inoltre, ci sono già le prime notizie sul prezzo in cui verrà proposto OPPO F17 Pro: infatti, pare che sarà un nuovo mid range in una fascia non superiore alle 25.000 rupie, 280€ al cambio e quindi è molto probabile che F17 Pro possa essere effettivamente uno smartphone 5G, ma non si conosce molto altro sulle specifiche. Quanto alla data di uscita, OPPO fa sapere che F17 Pro arriverà molto presto e considerando che arriverà in India, potrebbe tradursi anche in un modello pensato per il mercato Global.

Nuove immagini e info su OPPO F17 e F17 Pro | Aggiornamento 21/08

Ci sono varie notizie di cui parlare, tutte riguardanti due smartphone in particolare: OPPO F17 e F17 Pro. Sembra, infatti, che saranno due i device appartenenti a questa famiglia. Qui sotto, dunque, è possibile trovare anche un breve video che ne mostra il design, sia sulla parte anteriore che su quella posteriore.

Al di là di questa clip promozionale, comunque, sappiamo ora che esiste anche F17. Questo dispositivo andrà a sostituire OPPO F15 ed è caratterizzato dalla presenza di un design molto simile a F17 Pro. Anche'esso, dunque, sarà dotato di un display AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e notch a goccia. Tutto sarà mosso da un SoC MediaTek Helio P70 coadiuvato dalla presenza di 6/8 GB di RAM, con 128GB di memoria interna. Non mancherà, poi, la ColorOS 7.2, basata su Android 10, così come una quadrupla camera posteriore con configurazione 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Sotto la scocca, poi, verrà montata una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Vi segnaliamo il fatto che anche MySmartPrice ha condiviso un'immagine promozionale di questa serie, mostrando il prodotto in maniera chiara e precisa. Non ci sono, dunque, più dubbi sul loro design.

