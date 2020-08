OPPO vuole conquistare nuovi mercati: di quali Paesi si tratta?

Dando un'occhiata alla politica di espansione di OPPO, viene da pensare che il brand si stia muovendo pian piano nella giusta direzione. Da pochi anni, infatti, l'azienda ha deciso di arrivare stabilmente anche in Italia, ma questo è solo un piccolo passo. Con tutti i prodotti presenti all'interno del proprio catalogo, dunque, questo brand può fare gola anche ad altri mercati, non necessariamente interessati ai top di gamma. Motivo per cui i vertici di OPPO stanno puntando, in questo momento, tutta l'America Latina.

OPPO stringe un accordo con América Móvil

Non è la prima volta che questo marchio stringe accordi con gli operatori telefonici locali, in diversi Paesi. Anche qui in Italia, ad esempio, gli smartphone OPPO sono disponibili anche nei negozi Vodafone e possono essere acquistati sfruttando diversi contratti. Al di là di questo, comunque, pare che nelle scorse ore sia stato raggiunto un nuovo accordo con América Móvil, un operatore che gli permetterà di vendere i propri device in Messico e in altri Paesi dell'America Latina.

Attualmente, per chi non lo sapesse, questi mercati sono dominati da due aziende: Samsung e Motorola. Tutte le aziende cinesi, compresa anche Xiaomi, sono in forte ritardo e stanno via via perdendo sempre più appeal. OPPO, dunque, potrebbe presentarsi come un nuovo temibile competitor per queste due aziende, proponendo al pubblico una vasta gamma di prodotti davvero validi.

