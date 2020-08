Il futuro pare passare sempre più dai telefoni, almeno stando a quanto brevettano le compagnie tecnologiche. Se TCL in questi giorni ha pubblicato un brevetto con uno smartphone praticamente senza fotocamere visibili, OPPO ha guardato oltre e ne ha pubblicato uno dove il dispositivo avrà uno slider display espandibile.

OPPO: il brevetto dello smartphone con slider display espandibile supera il concetto di pieghevole

Guardando bene a quanto illustrato dal brevetto messo in luce dagli olandesi di LetsGoDigital, OPPO con lo slider display espandibile ha ridefinito il modo di pensare lo smartphone così come lo concepiamo. Attualmente, le idee più innovative che ci accompagneranno per almeno un paio di anni saranno la sopracitata fotocamera sotto il pannello e ovviamente i dispositivi pieghevoli, che fanno comunque gola anche ai produttori cinesi.

Ma questo smartphone di OPPO che potremmo anche definire estraibile, sebbene non si muova dal suo chassis, supera il concetto del pieghevole e lo rende ancora più adatto alla portabilità. Il brevetto infatti mostra come il dispositivo sia composto inizialmente da un monoblocco che grazie allo slider espande il suo display fino a renderlo un telefono con dimensioni simili a quelle degli smartphone standard attuali. Guardando al resto inoltre, il modulo fotocamera ideato è a 3 sensori, ma non si capisce se sarà Flip come quello dello Zenfone 7 o la selfie camera sarà poi sotto il pannello come lo sarà su Axon 20.

Chiaramente, un brevetto va preso per quello che è e quindi non è per nulla scontato che lo smartphone con slider display espandibile possa arrivare poi sul mercato, ma se OPPO lo producesse, sarebbe una sicura rivoluzione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu