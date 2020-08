OPPO A53: specifiche rivelate, sarà il primo con Snapdragon 460

OPPO A53 è in fase di preparazione e sarà il successore diretto dell'A52 che è stato commercializzato anche in Italia (assieme ad A91 e A72). Adesso è quasi tempo di novità, con lo smartphone che è già stato certificato da numerosi enti asiatici. La scheda tecnica trapelata in rete ci fa scoprire un particolare degno di nota, anche se potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Sì, perché il nuovo modello dovrebbe essere il primo a basarsi sullo Snapdragon 460 di Qualcomm.

La scheda tecnica di OPPO A53 ci rivela che sarà il primo con Snapdragon 460

Qualcuno si potrebbe stranire nello scoprire il chipset che dovrebbe muovere OPPO A53, dato che A52 montava lo Snapdragon 665. Apparentemente sembra una sorta di downgrade, dato che le caratteristiche del nuovo chipset non avanzano quanto visto in precedenza. Presentato ad inizio anno da Qualcomm, è un SoC destinato alla fascia più tipicamente entry-level, ad 11 nm e con una CPU octa-core (4 x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo Silver) ed una GPU Adreno 610.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, OPPO A53 dovrebbe montare un display forato LCD da 6,5″ a 90 Hz, oltre a memorie da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage ed un sensore ID posteriore. Il resto delle specifiche prevede una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W, tripla fotocamera da 13+2+2 MP con macro e sensore per la profondità e selfie camera da 16 MP.

