Volete testare i prototipi di OnePlus? Ecco il concorso ufficiale

È risaputo che OnePlus cerca di coinvolgere il più possibile la propria community, mettendola al centro delle iniziative. E siamo sicuri che in molti saranno solleticati dal lancio del nuovo programma Accessory Testers. Smartphone a parte, siamo circondati da moltissimi accessori, fra cuffie, powerbank, cover protettive, caricatori e quant'altro. E se vi dicessimo che potreste testare in anteprima i prototipi dei futuri accessori di OnePlus?

OnePlus vi permette di diventare un tester dei futuri accessori

OnePlus Accessory Testers è l'iniziativa che permette agli utenti interessati di proporsi come tester di accessori, arrivando a provare con mano almeno 3 prodotti all'anno. Chiaramente si tratta di una mansione non facilissima e che richiede un minimo di conoscenza del settore. Per questo OnePlus ha deciso di indire una sorta di concorso, con il quale proporre la propria recensione di un prodotto in possesso (una sola a testa), non necessariamente targato OnePlus.

Se foste interessati, dovete recarvi nella sezione apposita nel forum ufficiale e postare la vostra recensione con il tag [Accessory Review Challenge] nel titolo. Avete tempo fino al 15 settembre: dopodiché saranno scelti i migliori 5/10 recensori, i quali diventeranno i tester ufficiali degli accessori OnePlus del futuro. I vincitori firmeranno un contratto NDA, dato che gli accessori che testeranno saranno inediti e saranno spediti prima della presentazione ufficiale.

