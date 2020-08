OnePlus introduce Scout, il servizio di ricerca nel Launcher

Da poco il launcher della OxygenOS si è aggiornato alla versione 4.2.7 e al suo interno è comparso il nuovo OnePlus Scout. Con il lancio della nuovissima OxygenOS 11 abbiamo potuto constatare un cambiamento non da poco nell'approccio software della società. E l'aggiunta di Scout rappresenta l'ennesimo passaggio da una ROM poco più che stock ad una sempre più personalizzata.

Il launcher di OnePlus si aggiorna alla versione 4.7.2 e aggiunge OnePlus Scout

Aprendo il drawer del launcher OnePlus (dalla versione 4.2.7) si nota l'aggiunta di una nuova barra di ricerca in alto sopra alle icone delle prime app dell'elenco. La sua descrizione ci fa capire il suo utilizzo: “Cerca app, file, contatti, musica ed altro! Introduci un modo più intelligente per ottenere risultati approfonditi tra le app. Trova contatti, notizie e altro ancora.”

OnePlus Scout è simile alla ricerca interna unificata che troviamo su altre interfacce proprietarie, come EMUI e Samsung Experience. Risulta utile per accedere in maniera rapida ai files presenti in memoria, così come risultati web e funzioni interne allo smartphone. Per esempio, è possibile effettuare un'operazione matematica al suo interno senza dover aprire necessariamente la calcolatrice. Dalle impostazioni è possibile personalizzarla, scegliendo di omettere determinate app o risultati indesiderati.

Per il momento OnePlus Scout è disponibile unicamente per gli utenti indiani, ma non escludiamo che venga aggiunto anche nelle ROM europee.

