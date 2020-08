OnePlus, problemi di IMEI e numero seriale? L’azienda risponde

OnePlus si sta conquistando un posto fra i big della telefonia mobile, nonostante di tanto in tanto vada incontro a problematiche di varia natura. La più recente falla è stato rendere pubbliche le mail dei clienti, cosa che già successe con il concorso Shot on OnePlus. Senza considerare il furto imprevisto dei dati degli utenti avvenuto nel 2019. Purtroppo in questi giorni sta saltando fuori un altro problema, questa volta legato agli IMEI e al codice seriale dei propri smartphone.

Problemi di IMEI e numero seriale sugli smartphone OnePlus: ecco le testimonianze

Le segnalazioni pubblicate sul forum evidenziano come alcuni possessori di smartphone OnePlus non stiano riuscendo ad aprire correttamente l'app OnePlus Care. Provando a farlo ottengono il seguente errore: “Uno smartphone OnePlus con lo stesso Numero Seriale/IMEI esiste già“. Di segnalazioni del genere ce ne sono diverse, segno del fatto che non si tratti di un caso isolato a poche unità. Fra i modelli toccati troviamo l'ultimo OnePlus Nord, ma anche OnePlus 6, 6T, 7T, 7T Pro, 8 ed altri ancora.

Fortunatamente il team OnePlus è già a conoscenza del problema degli IMEI ed un moderatore ha provveduto a rispondere alle segnalazioni in questione. Gli sviluppatori sono già al lavoro su una risoluzione di questo bug ed un fix arriverà, anche se non è stato specificato quando. Pertanto, se anche voi siete incappati in questo fastidio, dovrete necessariamente attendere.

Da notare che OnePlus non è nuova a problematiche legate ai codici IMEI, dato che una falla di sicurezza colpì la OxygenOS già nel 2016. Senza contare che la “cugina” Vivo ha avuto una problematica simile soltanto qualche mese fa.

