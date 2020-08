Sono passati 6 anni da quando OnePlus è sul mercato ed il One fece faville come vero e proprio “flagship killer“. Una delle Core Feature di quello smartphone era sicuramente l'interfaccia CyanogenMod, frutto di una collaborazione con gli sviluppatori del gruppo. Poi, un anno dopo, prima di OnePlus 2 i rapporti si interruppero ed il giovanissimo brand dovette assumere nuovi talenti per sviluppare quella che poi verrà alla luce come HydrogenOS in Cina e da noi OxygenOS. Ma se vi dicessimo che poteva avere un nome ben diverso?

Ecco i 10 nomi alternativi con cui OnePlus avrebbe potuto chiamare la OxygenOS

Opus

Nomad OS

CosmOS

Muse

Karma

OnePlus ROM

StratOS

Carbon

ElementOS

DaVinci Did we make the perfect choice with OxygenOS? 😍 — OnePlus (@oneplus) August 26, 2020

A far presente questa possibilità di un nome diverso per la OxygenOS è stata proprio la stessa OnePlus, che in un post su Twitter ha pubblicato un amarcord che ricorda come fece scegliere ai propri utenti il nome della propria interfaccia ed i partecipanti al contest furono oltre 75.000. Inoltre, ha pubblicato quelli che furono i 10 finalisti per la scelta finale, che poi è ricaduta sul nome esistente.

Insomma, il brand non pare abbia fatto troppa fatica a scegliere il nome attuale tra candidati come CosmOS, Carbon, StratOS ed un acculturato DaVinci, oppure un anonimo OnePlus ROM. Tutto sommato, anche a noi il nome OxygenOS piace così com'è, voi invece quale avreste scelto, avreste preferito il nome HydrogenOS anche da noi? Fatecelo sapere nei commenti.

