OnePlus e OxygenOS 11: tutte le novità, modelli e date di aggiornamento

Con l'avvento di Android 11, OnePlus si prepara a dare una rinfrescata al proprio software con la nuova OxygenOS 11. In questi giorni abbiamo assistito alla presentazione della HydrogenOS 11, l'ultima declinazione della UI destinata alla platea asiatica. Per quanto non verrà portata in occidente, le sue novità saranno le medesime (o quasi) dell'aggiornamento di cui potranno godere gli utenti OnePlus nei prossimi mesi.

OnePlus ci dà un assaggio della prossima OxygenOS 11

La principale e probabilmente più apprezzata novità che troveremo nella OxygenOS 11 di OnePlus è l'Always-On Display. Dopo anni di richieste, finalmente la community è stata accontentata, potendo sfruttare la tecnologia AMOLED al meglio.

Più in generale, nella OxygenOS 11 viene migliorata l'interfaccia con in mente l'utilizzo ad una mano. Inoltre, migliora anche il Tema Scuro, divenendo più capillare e personalizzabile. Fra i segmenti della UI che sono stati ritoccati ad hoc c'è anche la schermata delle telefonate.

Anche la tendina delle notifiche è stata rivista, in combinazione con il nuovo approccio adottato con Android 11.

Altre novità che troviamo nella OxygenOS 11 di OnePlus sono le funzionalità Smart Gallery all'interno della galleria fotografica. Con uno swipe laterale si può accedere alla schermata Esplora, dove le foto vengono categorizzate in base ai soggetti riconosciuti dal software. Infine, anche Meteo e modalità Zen hanno visto migliorie con il nuovo aggiornamento.

Modelli e date di aggiornamento

I primi a ricevere l'update alla OxygenOS 11 su base Android 11 sono OnePlus 8 e 8 Pro, per i quali è già disponibile la Developer Preview 3. A seguire ci saranno i top di gamma delle precedenti generazioni, ovvero OnePlus 6, 6T, 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro.

Parlando di date, è ancora presto per avere dei periodi specifici, ma possiamo basarci sulle tempistiche annunciate per la HydrogenOS 11. La serie 8 riceverà l'aggiornamento stabile a metà ottobre, mentre per gli altri modelli si parla di febbraio 2021.

