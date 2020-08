OnePlus: la nuova OxygenOS 11 debutterà il 10 agosto

Mentre POCO si prepara a lanciare il guanto di sfida al modello Nord (di recente al centro di polemiche a causa di problemi al display), ecco arrivare una valanga di novità per gli appassionati della casa cinese. OnePlus – dopo la conferma della data di presentazione della HydrogenOS 11 – ha finalmente svelato il giorno del debutto della nuova OxygenOS 11 tramite un post nel forum ufficiale!

OnePlus: OxygenOS 11 debutterà ufficialmente il 10 agosto

In base a quanto annunciato dallo stesso Pete Lau, CEO di OnePlus, la nuova OxygenOS 11 arriverà il 10 agosto, similmente alla controparte cinese HydrogenOS. Tuttavia si tratterà di una versione Developer Preview dedicata ad un piccolo gruppo di utenti della Community, in modo da poter dare il via ai primi test dedicati alle nuove funzionalità. In questo modo il team di sviluppo potrà ricevere feedback in merito al proprio lavoro, un passaggio importante per giungere infine ad una release stabile per tutti (passando ovviamente anche per una beta pubblica).

In base a quanto svelata dal CEO, la OxygenOS 11 porterà con sé un design rinnovato ed alcune funzionalità parecchio attese dagli appassionati. Il tutto senza dimenticare uno degli elementi che ha reso celebre l'interfaccia del brand, ossia la fluidità (e la leggerezza!). A proposito delle nuove feature, sappiamo già che la controparte cinese avrà dalla sua l'Always-On Display, la Zen Mode 2.0 ed una modalità scura migliorata. Quali altre novità vi aspettate per l'UI di OnePlus? Fatecelo sapere nei commenti!

