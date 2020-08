OnePlus One vive: arriva Android 10 con la LineageOS 17.1

Il vantaggio di uno smartphone storico come OnePlus One non si riflette soltanto dal punto di vista collezionistico, con i più geek che se ne vogliono accaparrare un'unità da esporre in vetrina. Pur avendo sei anni sulle spalle, il primissimo flagship killer continua ad essere supportato dalla community del modding. Ciò significa che, pur essendosi fermato ufficialmente ad Android 6 Marshmallow, è possibile installare Android 10 con la LineageOS 17.1.

LEGGI ANCHE:

Non vi piace OnePlus Nord? Ricreatelo con la Creative Thoughts Challenge

La LineageOS 17.1 porta Android 10 a bordo del primissimo OnePlus One

Erano decisamente altri tempi, quando OnePlus One non era acquistabile liberamente ma era necessario munirsi di un invito, ricevibile solamente da chi ne aveva già ricevuto uno. Allora lo smartphone si scontrava con giganti quali Samsung Galaxy S5 e Note 4, HTC One M8, LG G3, Sony Xperia Z3 e Moto X. Tutti modelli che costavano ben oltre i 299€ richiesti dall'allora astro nascente OnePlus. Non si può certo pretendere che dopo tutti questi anni ci sia ancora un supporto ufficiale, ma grazie al team LineageOS 17.1 sarà a breve possibile installare Android 10.

Per il momento non c'è ancora un link al download, così come annunci ufficiali. Ma andando sulla pagina GitHub della LineageOS 17.1 è possibile scorgere la pagina dedicata a “bacon“, nome in codice che indica proprio OnePlus One. Insomma, potrebbe essere solo questione di giorni: non appena ci saranno novità non tarderemo ad aggiornare l'articolo.

Aggiornamento 06/08

Cvd: a giorni di distanza, il team di modder ha rilasciato il link alla prima nightly della LineageOS 17.1 per OnePlus One “bacon“.

Scarica la LineageOS 17.1 per OnePlus One

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu