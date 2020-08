OnePlus Nord: disponibili custom recovery TWRP e Pixel Experience

OnePlus Nord sta giungendo nelle mani dei primi acquirenti, così come in quelle dei modders che non hanno tardato a sviluppare TWRP e Pixel Experience. La custom recovery non è ancora quella ufficiale, bensì un porting ufficioso nell'attesa che Team Win la pubblichi. Così facendo, si aprono le porte al modding anche per il nuovo terminale di casa OnePlus: vediamo come procedere.

LEGGI ANCHE:

OnePlus 8 Pro e OxygenOS 11: il primo hands-on ci mostra i cambiamenti

OnePlus Nord a tutto modding: disponibili TWRP e Pixel Experience

È merito dell'utente mauronofrio se è già disponibile una primissima custom recovery TWRP per OnePlus Nord. Potete scaricarla sul link qua sotto ed installarla sul vostro dispositivo, a patto di effettuare prima lo sblocco del bootloader. Tuttavia, trattandosi di una build iniziale, alcune funzionalità potrebbero non funzionare: trovate tutto indicato nel thread XDA che vi linkiamo.

Scarica la TWRP Unofficial v3.4.0-0 per OnePlus Nord

L'installazione di una custom recovery è il passo essenziale per poter installare una custom ROM alternativa. Come nel caso della Pixel Experience, anch'essa disponibile in versione non ufficiale nella sua versione basata su Android 10 prodotta dall'utente CryllicBuster273. Per installarla vi è richiesto l'ottenimento dei permessi di root e l'installazione della suddetta TWRP.

Scarica la Pixel Experience Unofficial per OnePlus Nord

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu