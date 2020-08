OnePlus Nord: problemi al Bluetooth, specialmente con cuffie wireless

Diversi possessori di OnePlus Nord stanno lamentando l'impossibilità di utilizzare correttamente la connettività Bluetooth. Non è ancora ben chiara la natura di questa problematica, ma le segnalazioni parlano di problemi con le cuffie wireless, non potendone usufruire adeguatamente. Non è la prima volta che vengono lamentati problemi con il nuovo mid-range Nord. Poco dopo la sua immissione sul mercato alcuni utenti hanno testimoniato gli stessi problemi di display verdognolo, gli stessi riscontrati in precedenza con OnePlus 8.

Problemi con la connessione Bluetooth di OnePlus Nord, ecco le testimonianze

Le segnalazioni del problema di connessione Bluetooth per OnePlus Nord provengono da varie fonti, in primis sul forum OnePlus m anche su Reddit e Twitter. Il grattacapo pare essere bene o male il medesimo per tutti, ovvero l'instabilità della connettività. C'è chi parla di disconnessione imprevista durante le chiamate, anche quando collegato all'impianto delle auto, oltre che l'impossibilità di ascoltare musica con delle cuffie Bluetooth, anche con le OnePlus Bullets. C'è una segnalazione specifica che potrebbe aiutarci a capire quale sia la natura di questo problema:

“Ho utilizzato le mie OnePlus Bullets Wireless Z con OP3 e OP7T senza problemi. Ma ci sono seri problemi di connettività Bluetooth con OnePlus Nord. Quando utilizzo il Wi-Fi sulla banda a 2,4 GHz il Bluetooth continua a disconnettersi / connettersi ogni tot secondi e questo problema non si verifica quando utilizzo il Wi-Fi sulla banda a 5,0 GHz o la rete mobile. Lo stesso vale per l'hotspot mobile, quando la banda è impostata su 2,4 GHz, il Bluetooth non è in grado di accoppiarsi con il dispositivo. Ma quando la banda viene modificata a 5,0 GHz non ci sono problemi di accoppiamento.”



OnePlus non si è espressa ancora in merito, ma potrebbe trattarsi di un'interferenza della banda 2,4 GHz del Wi-Fi (quella che normalmente usano tutti di default) con il Bluetooth di OnePlus Nord.

