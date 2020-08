POCO alza l’hype: è in arrivo il rivale di OnePlus Nord

OnePlus ha deciso di tornare ad aggredire la fascia mid-range con il nuovo Nord, dopo la non fortunatissima parentesi OnePlus X. Lo smartphone sta ricevendo feedback tutto sommato positivi, anche se c'è già chi si chiede chi riuscirà a fare diretta concorrenza al brand di Lei e Lau. Uno dei primi sarà POCO, la cui dirigenza si è apertamente espressa in merito scatenando la community con il suo ultimo tweet piuttosto esplicito.

OnePlus Nord or…. wait for the new POCO?#POCO #POCOcomingsoon

— Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) August 4, 2020