OnePlus Nord si aggiorna per la quarta volta alla OxygenOS 10.5.4

Continuano gli updates a bordo di OnePlus Nord, già aggiornatosi per ben 4 volte dal lancio, questa volta con la OxygenOS 10.5.4. Non è ancora chiaro quando riceverà la prossima OxygenOS 11, ma nel frattempo il team OnePlus ha ben deciso di dare un'ulteriore sistemata al suo software. Dopo migliorie per la fotocamera, le patch di luglio e una stabilizzazione del sistema, il quarto aggiornamento porta con sé diverse migliorie.

Arriva l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.4 per OnePlus Nord

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.4 per OnePlus Nord pesa solo 95 MB ma contiene varie novità. Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorata la velocità di apertura della Galleria Migliorata l'esperienza di utilizzo del display Risolto il problema di impossibilità nell'unirsi al Red Cable Club Risolto il problema della messa in pausa della musica in riproduzione quando si apre la fotocamera frontale

Fotocamera Migliorata la qualità delle video chiamate Migliorata la precisione cromatica e il bilanciamento del bianco per i selfie con poca luce Migliorata la vivacità e precisione cromatica degli scatti macro

Servizio cloud Risolto il problema di sincronizzazione delle Note



Per il momento la OxygenOS 10.5.4 ha raggiunto le unità indiane di OnePlus Nord, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche qua da noi in Europa.

