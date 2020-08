OnePlus Nord: nuovo modello low-cost certificato con ricarica “rapida”

Con il lancio di OnePlus Nord è nata la volontà per l'azienda di Pei e Lau di non dedicarsi più unicamente alla fascia alta del mercato. Subito dopo la sua presentazione ufficiale si è iniziato a vociferare che “Nord” non sia soltanto il nome di questo smartphone, ma di una vera e propria famiglia di dispositivi. Ed il lancio di un nuovo modello potrebbe avere luogo non troppo in là col tempo, come confermerebbe questa certificazione TÜV Rheinland.

LEGGI ANCHE:

OnePlus conferma: OxygenOS 11 avrà una novità tanto attesa

OnePlus pensa al mercato low-cost con un nuovo modello inferiore a Nord

A differenza di noi europei, oltre che cinesi ed indiani, il pubblico statunitense non avrà modo di poter acquistare OnePlus Nord, se non tramite importazione. Lo smartphone non è presente sullo store americano e non è ben chiaro il perché di questa scelta, data l'importanza della nazione per il brand. Al contrario, il prossimo modello della serie Nord potrebbe invece arrivare anche negli USA e farlo con a bordo il nuovo Snapdragon 690.

Una scelta più economica, rispetto allo Snapdragon 765G dell'attuale modello, facendoci intuire la volontà di lanciare un modello inferiore. A conferma di questa intenzione c'è la succitata certificazione, nella quale vediamo un nuovo caricatore rapido con potenza da 18W. Per la prima volta dopo tanti anni, OnePlus non si affiderà più alla Warp Charge (ex Dash Charge), proponendo un dispositivo con una potenza di ricarica da medio di gamma. A questo punto siamo curiosi di scoprire che caratteristiche avrà questo smartphone e soprattutto a che fascia di prezzo si rivolgerà.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu