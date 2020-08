OnePlus Nord: come installare la Google Camera

OnePlus Nord è una delle migliori opzioni se si valuta di acquistare uno smartphone di categoria mid-range. Non essendo un top di gamma, ci sono alcuni aspetti che sono buoni ma non eccelsi. Per esempio la qualità fotografica, con il nuovo modello OnePlus che si comporta bene ma non è sicuramente definibile un camera phone. Specialmente se lo si confronta con un diretto competitor come Google Pixel 4a, anche se in arrivo sul mercato nei prossimi mesi. A tal proposito, vi vogliamo spiegare come installare la Google Camera ed ottenere una miglior qualità nelle foto scattate.

Come installare la Google Camera a bordo di OnePlus Nord

La quad camera di OnePlus Nord è così composta: una 48 MP f/1.8 con OIS, un grandangolare da 8 MP, un macro ed un sensore per la profondità. Una configurazione piuttosto completa ma si sa, è il software a determinare il risultato finale, potendo spostare non di poco l'ago della bilancia. Proprio per questo la Google Camera è un elemento molto utile per sfruttare le qualità software di Google.

Fortunatamente OnePlus Nord è uno smartphone facilmente “moddabile”, a differenza dei dispositivi Xiaomi per i quali ogni tanto è necessario ricorrere ad operazioni aggiuntive. Installare la Gcam è molto semplice: vi basta scaricare una delle due versioni disponibili.

Scarica la Google Camera per OnePlus Nord

Arnova 7.4 Beta

Urnyx 7.3

Una volta scaricato il file APK, vi basterà installarlo su OnePlus Nord ed il gioco sarà fatto. A questo punto potrete utilizzare l'app per scattare foto e paragonarle a quelle realizzate con l'app Fotocamera della OxygenOS 10. Qua sopra avete qualche immagini di confronto.

