OnePlus Nord: grossi ritardi per chi l’ha preso su Amazon

OnePlus Nord ha da poco debuttato e ha subito conquistato tutti coloro che stavano aspettando un nuovo modello OnePlus dal prezzo contenuto. In molti si sono fiondati ad acquistarlo su Amazon, mandando sold-out i preordini nell'arco di 24 ore, ma in queste ore una brutta notizia si sta diffondendo fra i suoi acquirenti. A quanto pare la piattaforma di Jeff Bezos sta subendo considerevoli ritardi sulle spedizioni: inizialmente previste per il 4 agosto, coloro che lo stanno attendendo stanno ricevendo mail che comunicano lo slittamento della consegna.

Avete comprato OnePlus Nord su Amazon? Potreste dover attendere più del previsto

Basta farsi un giro nelle community nostrane di OnePlus per constatare l'ira dei primi acquirenti di OnePlus Nord, affidatisi ad Amazon per una consegna quanto meno celere. Così non sarà, come specificano le mail inviate dallo store: alcuni problemi con il fornitore faranno slittare le spedizioni non prima del 18 agosto.

“Gentile Cliente, siamo spiacenti di comunicarti che la disponibilità dell'articolo è cambiata e stiamo ancora aspettando una nuova consegna da parte dei nostri fornitori. Siamo spiacenti per ogni disagio causato da questo ritardo.

Data di consegna prevista: 18 agosto 2020

Nonostante ci impegniamo ad offrirti la migliore esperienza d'acquisto possibile, a volte possono verificarsi dei ritardi indipendenti dalla nostra volontà.“

Sfortunatamente non sarà così per tutti: se già non bastasse questo slittamento di circa due settimane, c'è anche chi segnala date più lontane nel tempo. In alcuni casi si parla addirittura del 25 agosto, se non addirittura un laconico “prossimamente” senza una data specificata. Inutile dire che, allo stato attuale, OnePlus Nord non è disponibile ufficialmente su Amazon.

Le segnalazioni riguarderebbero principalmente la versione base da 8/128 GB, ma non è da escludere che anche la più limitata 12/256 GB sia altrettanto colpita dai ritardi. E sembra proprio che questo problema con i fornitori non riguardi esclusivamente Amazon Italia, ma anche lo store ufficiale. Se solitamente le spedizioni sono indicate in 2 giorni lavorativi, ordinando OnePlus Nord in questo momento si va incontro ad una “spedizione entro 4 settimane“.

