OnePlus Nord si aggiorna e riceve la OxygenOS 10.5.3

OnePlus Nord ha appena debuttato ufficialmente in commercio, non senza accese polemiche, e si sta già aggiornando alla OxygenOS 10.5.3. Non si tratta del primissimo aggiornamento rilasciato, dato che ne è stato diffuso uno via OTA ancor prima che venisse venduto. Ma nemmeno del secondo: poco dopo è stata introdotta la OxygenOS 10.5.2, con migliorie varie e le patch di sicurezza di luglio 2020.

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.3 arriva anche sul nuovo OnePlus Nord

Adesso che OnePlus Nord è tecnicamente disponibile per tutti, la OxygenOS 10.5.3 fa il suo debutto in vari mercati, fra cui anche l'Europa. Al contrario di quelli precedenti, questo aggiornamento non include novità o migliorie considerevoli, dato che il changelog menziona unicamente un miglioramento della stabilità di sistema. Si tratta di un update incrementale, pertanto se siete fra i (pochi) possessori di OnePlus Nord potreste dover attendere per poterlo ricevere e installare. Dico “pochi” perché, come forse già saprete, chi lo ha acquistato OnePlus Nord su Amazon Italia lo riceverà ben più in là nel tempo.

