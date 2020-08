OxygenOS 11: la nuova app OnePlus Meteo è disponibile (in Beta)

Ci vorrà ancora tempo prima che OnePlus rilasci ufficialmente la nuova OxygenOS 11 sui propri smartphone. Per il momento l'aggiornamento è disponibile unicamente per OnePlus 8 e 8 Pro sotto forma di Developer Preview con Android 11. Vi abbiamo già parlato della roadmap ufficiale per i modelli precedenti, sui quali arriveranno le novità implementate. Una di queste è la nuova app Meteo, introdotta con OxygenOS 11 (e HydrogenOS 11 in Cina) ma già disponibile tramite il Google Play Store.

Adesso potete scaricare l'app Meteo della OxygenOS 11 di OnePlus

In precedenza OnePlus ha deciso di rendere disponibili alcune delle proprie app direttamente sul Google Play Store. Così è più facile rilasciare gli aggiornamenti, non avendo uno store proprietario e non dovendo rilasciare ogni volta un aggiornamento della OxygenOS. Nel caso della nuova app Meteo della OxygenOS 11, questa è ancora in fase di anteprima e quindi è disponibile unicamente per gli utenti che sono entrati a far parte del programma di beta testing.

Il cambiamento principale dell'app Meteo di OnePlus sta nel look, con un redesign dell'interfaccia generale. Al posto delle illustrazioni 2D adoperate nella UI troviamo una rappresentazione più tridimensionale delle condizioni meteorologiche. È stato aumentata la dimensione del font relativo a città, temperatura e meteo e le scritte bianche hanno uno sfondo più scuro, per una lettura facilitata. Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di avere sott'occhio umidità e temperatura percepita, oltre ad avere anche le previsioni orarie oltre che giornaliere.

L'app OnePlus Meteo è disponibile sullo store Google per gli utenti Beta. Nel caso non lo foste, potete scaricare ed installare il file tramite APK Mirror.

