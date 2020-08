OnePlus Galleria si aggiorna con l’editing dei video 4K 60 fps

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti per l'app Galleria integrata nella OxygenOS di OnePlus. Di recente l'app ha ricevuto implementazioni quali Google Cast con la versione 3.12.33, con cui poter trasmettere i contenuti multimediali su smart TV e display. Con il nuovo update, invece, la Gallery di OnePlus vede l'aggiunta del supporto all'editing video per le clip 4K a 60 fps.

LEGGI ANCHE:

Epic Games denuncia Google: ha bloccato gli accordi con OnePlus

L'app Galleria di OnePlus riceve un nuovo aggiornamento che ne amplia le funzioni

Dal 2018 anche OnePlus è entrata a far parte dei produttori che permettono ai propri utenti di filmare video in 4K a 60 fps. Ciò è avvenuto con il lancio di OnePlus 6 ed il suo Snapdragon 845, portando una maggiore fluidità anche ad alta risoluzione. Al contempo, però, il software della OxygenOS non era in grado di supportarli a pieno. Mi riferisco all'assenza nella Galleria di poterli modificare, tagliare via secondi superflui e così via. Per farlo era necessario ricorrere ad app esterne di terze parti, ma ancora per poco.

Con il nuovo aggiornamento, invece, la OnePlus Galleria aggiunge questa possibilità, ma non solo. L'update include anche il mirroring delle foto sulle OnePlus TV ed il fix dei seguenti problemi: editing degli Slow Motion, tinte rossastre e foto mancanti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu