OnePlus: nuova Creative Photography Challenge a tema vintage

Continuano le challenge da parte di OnePlus, con la nuova edizione odierna del Creative Photography Challenge. Oggi è il 19 agosto, ovvero il World Photography Day, il giorno in cui si celebra la nascita dell'arte della fotografia. Era il 19 agosto del 1839 quando Louis Daguerre introdusse in Francia la dagherrotipia, il primo processo fotografico per lo sviluppo delle immagini. Un processo ormai primitivo, ma che ha dato il via al mondo della fotografia per come lo conosciamo oggi.

La nuova Creative Photography Challenge di OnePlus celebra il World Photo Day

Lo scorcio urbano appare vuoto, quando in realtà il traffico sulla Boulevard du Temple di Parigi c'era eccome: la foto venne realizzata da Louis Daguerre con un tempo di esposizione di ben 7 minuti, un tempo impensabile se si considera che adesso basta una frazione di secondo per immortalare un soggetto. Ed è proprio questa prolungata esposizione che fa sì che persone e veicoli non siano rimasti impressi nell'immagine. L'unica eccezione è rappresentata dalla coppia di persone in basso a destra, di cui una apparentemente all'opera nella lucidatura delle scarpe dell'altra. Un dettaglio considerabile storico, dato che si tratta della prima foto mai fatta ad una persona.

Da lì in poi il processo della dagherrotipia si diffuse in tutto il mondo, permettendo alle persone di poter eseguire delle foto con tecniche accessibili. Per questo il 19 agosto è divenuto il World Photography Day e OnePlus vuole celebrarlo con questa Creative Photography Challenge. Per l'occasione il tema è chiaramente vintage: scattate una foto e modificatela per darle un feeling antiquato.

I cinque migliori risultati verranno selezionati dal team OnePlus ed i suoi realizzatori vinceranno una bottiglie OnePlus Nord Brave. Fra questi cinque verrà selezionato il più meritevole, il quale vincerà un paio di OnePlus Buds. Avete tempo fino al 24 agosto: trovate tutte le istruzioni nel thread dedicato. Vi ricordiamo che sono in corso anche i due concorsi Shot On OnePlus, sempre a tema fotografico.

