OnePlus Clover avvistato su Geekbench… con Snapdragon 660!

Mentre impazza la polemica sul modello Nord per il display verde e per i ritardi di Amazon, la casa cinese si prepara al debutto di alti mid-range. La conferma è arrivata direttamente da Pete Lau anche se in maniera abbastanza velata: sappiamo che uno o più modelli low budget saranno lanciati negli USA nel corso della seconda metà dell'anno ma al momento non vi sono altre certezze, nemmeno per quanto riguarda un'eventuale commercializzazione in Europa. Comunque nei giorni scorsi ha cominciato a fare capolino un certo OnePlus Aurora (con tanto di “concept” render) ed ora tocca a Clover, il presunto secondo dispositivo di fascia media in arrivo.

OnePlus Clover potrebbe essere il dispositivo di fascia medio-bassa del brand cinese

Lo smartphone misterioso è apparso su Geekbench con un punteggio di 336/1495 punti in single-core e multi-core, con il nome in codice OnePlus Clover. Il dispositivo è entrato a far parte del database il 5 agosto e vengono svelate alcune specifiche, ossia i 4 GB di RAM e la presenza dello Snapdragon 660. Il sistema operativo è basato su Android 10.

La grande “rivoluzione” di questo smartphone è rappresentata dallo Snapdragon 660. Massimo rispetto per uno dei SoC meglio riusciti di Qualcomm, ma la sua presenza indica che Clover sarà un dispositivo di fascia medio “bassa” e non avrà dalla sua nemmeno il supporto al 5G. Un bel cambiamento rispetto al presunto modello Aurora, che si vocifera sia mosso dallo Snapdragon 690, soluzione votata al nuovo standard di connettività in chiave low budget. Il leaker Max J. (con Concept Creator) ha pubblicato un video che illustra un modello con tripla fotocamera ed uno con dual camera: che quest'ultima sia il device siglato Clover? PS: l'immagine in copertina arriva dal video in questione, che trovate in basso.

Insomma, questo sarebbe il tutto e per tutto il primo entry-level di OnePlus andando ad indicare che la compagnia cinese è intenzionata a seguire le orme di altri brand e a conquistare più fette di mercato. Per quanto riguarda la fascia alta, il prossimo modello top OP8T sarebbe spuntato di recente su Geekbench: il lancio dovrebbe avvenire dopo l'estate e a questo giro è plausibile che l'azienda abbia implementato un sensore da 64 MP ed una super ricarica da 65W.

