Lo scorso 21 luglio l'azienda ha lanciato le nuove OnePlus Buds, prime cuffie TWS che, proprio come OnePlus Nord, sono arrivate sul mercato con l'intento di offrire qualità ad un prezzo discretamente contenuto. Come prevedibile, gli auricolari wireless del brand hanno sin da subito destato interesse e curiosità da parte dei più, ed è proprio per questo che oggi vi segnaliamo l'offerta targata Banggood che, grazie al coupon dedicato, vi permetterà di acquistarle a 72€.

OnePlus Buds in forte sconto su Banggood grazie al coupon dedicato

Buone notizie per tutti coloro che sono rimasti a bocca asciutta dagli stock ridotti di OnePlus Buds. Grazie al codice sconto targato Banggood ci sarà la possibilità di acquistare le cuffie TWS in preorder ad un prezzo più che vantaggioso. Lo store – infatti – mette a disposizione il coupon dedicato al prodotto “BGONEE” che vi permetterà di comprare le OnePlus Buds a 72€, rispetto ad un prezzo di listino vicino ai 100€.

Acquistandole ora, in preorder, il prodotto potrà essere spedito presumibilmente prima del 24 agosto 2020, scegliendo la spedizione Priority Direct Mail al costo di 4.6€ che, al tempo stesso, vi proteggerà da rischi di dazi doganali. Per riscattare il coupon non dovrete far altro che seguire le indicazioni contenute nel box in basso ed incollare il codice sconto in fase di check out.

