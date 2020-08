OnePlus contro i bloatware? Facebook sembra l’eccezione (e i fan sono imbestialiti)

La questione in merito alla presenza o meno di bloatware è una delle più delicate quando si parla del rapporto tra la compagnia cinese ed i suoi appassionati. Proprio negli scorsi mesi ci sono state lamentele in merito ad applicazioni pre-installate di default come Facebook e Netflix, comportamento che secondo vari fan va contro quanto affermato dalla stessa azienda, la quale si è spesso vantata di essere bloat-free. Ed ora si ritorna a parlare del rapporto tra Facebook e OnePlus, il quale sta diventando sempre più stesso per gli utenti che scelgono di acquistare uno degli ultimi modelli del brand.

OnePlus contro i bloatware, eppure… ecco che cosa sta succedendo con i servizi di Facebook

Basically if you're on an old version of Instagram and the device has Facebook services and Facebook App Installer preinstalled, it automatically updated it using Facebook stuff instead of the Play Store. — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 1, 2020

Con la serie OnePlus 8 e il nuovo modello Nord, insieme allo smartphone nuovo di zecca bisognerà sorbirsi varie applicazioni bloatware di proprietà di Facebook, con tanto di servizi in background (alcuni dei quali non possono essere disinstallati). L'ultima questione arriva da Max Weinbach di XDA, il quale ha condiviso su Twitter alcune schermate riguardanti l'aggiornamento di Instagram tramite il servizio di Gestione app di Facebook anziché tramite il Play Store di Google. Anche su Reddit arrivano segnalazioni di questo tipo e allo stato attuale i tre modelli indicati presentano a bordo app di sistema e servizi di Facebook.

Ciliegina sulla torta sembra che questa scomoda presenza riguardi tutte le regioni in cui i dispositivi OnePlus vengono spediti con OxygenOS, quindi nessun paese è escluso (tranne la Cina, ovviamente). Il team di AndroidPolice ha contattato l'azienda e lo stesso portavoce ha confermato la presenza dei servizi di Facebook come app di sistema.

Come avvenuto già a maggio, la risposta è semplice: Facebook e Netflix sono preinstallate a causa dell'ottimizzazione del playback video HDR e del consumo energetico. Tuttavia, il fatto che le app di proprietà di Facebook non si aggiorno tramite il Play Store non è esattamente una cosa allettante; inoltre gli utenti segnalano anche un consumo di dati in background, anche se irrisorio.

Le app di Facebook, Messenger e Instagram possono essere disinstallate, ma i servizi in background no. Inoltre non vi è alcuna trasparenza in merito ai dati che vengono condivisi con il colosso di Zuckerberg. Comunque – per fortuna – questi servizi possono essere disabilitati e la cosa non sembra avere impatto sulle normali funzionalità del device. Tuttavia l'attuale comportamento di OnePlus va a cozzare tantissimo con la filosofia anti bloatware del brand, cosa che ha fatto infuriare non poco gli appassionati. Voi cosa ne pensate? Siete infastiditi da questa novità degli ultimi modelli? Fatecelo sapere nei commenti!

