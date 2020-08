Quella tra OnePlus e la funzionalità Always-On Display è una storia alquanto travagliata, con gli appassionati del brand che chiedono a gran voce il debutto della feature (attualmente disponibile con metodi di terze parti). Per fortuna la casa cinese è intervenuta al riguardo, rassicurando i fan e annunciato la roadmap per il rilascio di questa novità, in arrivo in versione beta ad agosto. Pete Lau ha deciso di stuzzicare gli utenti in attesa dell'AOD con un teaser pubblicato su Twitter, che rimanda l'appuntamento alla futura OxygenOS 11.

Aggiornamento 06/08: Pete Lau ha confermato la presenza dell'AOD a bordo della HydrogenOS. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus e AOD: il debutto potrebbe essere previsto con la OxygenOS 11

Il poster di Pete Lau fa un riferimento esplicito alla funzione Always-On Display in arrivo sui dispositivi OnePlus grazie alla prossima versione dell'interfaccia proprietaria del brand. L'attuale OxygenOS 10 è stata lanciata a settembre 2019 con Android 10 come base; di conseguenza, dopo il debutto della versione stabile di Android 11 arriverà anche la OxygenOS 11, come da copione. Probabile che l'UI debutti con i nuovi OnePlus 8T/8T Pro, ma ovviamente si tratta di una congettura.

Comunque il fondatore e CEO di OnePlus non si sbilancia sul periodo di uscita e sulle altre novità in arrivo con la prossima versione dell'interfaccia. Comunque, come ribadito poco sopra, è lecito ipotizzare che settembre/ottobre siano i mesi “caldi” per il debutto della OxygenOS 11. Più che altro, da possessori di OnePlus, quanto sentite la mancanza dell'Always-On Display? La ritenete una feature vitale oppure un surplus?

Always-On Display confermato | Aggiornamento 06/08

Tramite un video su Weibo, Pete Lau ha finalmente confermato in via ufficiale la presenza dell'Always-on Display a bordo della prossima interfaccia proprietaria di OnePlus. La feature debutterà con la HydrogenOS 11 ed è chiaro che si tratterà di una novità che farà capolino anche sulla nostra OxygenOS 11. La clip in questione mostra alcuni tipi di Always-on, compreso quello chiamato Time che potete vedere in copertina.

1 di 5

Tra le novità confermate dall'azienda per la prossima HydrogenOS troviamo la nuova Zen Mode 2.0 e un rinnovamento per la modalità scura, ma siamo certi che saranno svelati altri dettagli nel corso dei prossimi giorni. In fondo manca pochissimo al lancio, fissato per il 10 agosto. Lo stesso giorno arriverà anche la OxygenOS 11, versione internazionale dell'interfaccia del brand cinese..

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu