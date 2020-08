Nel mentre partono le prime indiscrezioni sul futuro della famiglia Nord, OnePlus 8T torna a far parlare di sé. E lo fa con un nuovissimo benchmark trapelato dal database di GeekBench, da sempre fonte di innumerevoli leak. Sul sito lo smartphone non viene menzionato esplicitamente, dato che il modello in questione è siglato come OnePlus KB2001.

Aggiornamento 20/08: dopo le prime indiscrezioni torniamo a parlare di OnePlus 8T e del suo particolare nome in codice.

Il presunto OnePlus 8T è apparso all'interno del database di GeekBench

Perché questo KB2001 viene indicato come OnePlus 8T deriva dalle specifiche tecniche che vengono indicate dal sito di GeekBench. Nello screenshot viene fatta menzione della piattaforma “kona“, ovvero la scheda madre Qualcomm che sta dietro a chipset come lo Snapdragon 865.

Ne consegue che KB2001 sarà perlomeno un top di gamma e, vista la sigla inedita, è altamente probabile che possa trattarsi di OnePlus 8T. Il resto delle specifiche che vengono indicate da GeekBench indicano la presenza di 8 GB di RAM e Android 11 come sistema operativo. Il punteggio di 912 in single-core e 3288 in multi-core è quello che ci si aspetta da un chipset high-end di Qualcomm. Non è da escludere che possa anche trattarsi del più recente Snapdragon 865+, dato che la dicitura “kona” l'abbiamo vista anche nei benchmark di ROG Phone 3. Anche perché GeekBench indica soltanto la frequenza del core base, per entrambi i SoC settato a 1.8 GHz.

Cos'altro sappiamo di OnePlus 8T? Per il momento le indiscrezioni non sono attendibili al 100%, ma i rumor parlano di una nuova fotocamera da 64 MP, nonché una ancor più potente Warp Charge. Se ne riparlerà più concretamente nel corso delle prossime settimane, dato che il lancio ufficiale è stato confermato che avverrà dopo la fine dell'estate.

Aggiornamento 20/08

Avreste mai pensato che il prossimo OnePlus 8T potesse essere soprannominato “kebab“? A rivelare questo peculiare riferimento al cibo di derivazione turca è Max J., leaker che in più occasioni si è espresso sulle novità di OnePlus. Per il momento le indiscrezioni si fermano a questo dettaglio pressoché ininfluente, ma è segno che ci avviciniamo a rumors più concreti nelle prossime settimane.

