OnePlus 8 Pro: sblocco bootloader e permessi di root con Magisk | Guida

In questa guida vi spiegheremo come fare lo sblocco del bootloader ed ottenere i permessi di root con OnePlus 8 Pro, nome in codice “instantnoodlep“. Questo smartphone rappresenta (ad oggi) l'ultimo sforzo in ambito premium da parte del produttore. È uno smartphone con poche rinunce, sia in ambito hardware che UI, grazie ad una OxygenOS sempre più completa. Ma c'è chi potrebbe voler cambiare comunque l'esperienza software, modificando a proprio piacimento la ROM presente.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono durante lo sblocco del bootloader e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Come fare lo sblocco del bootloader ed ottenere il root su OnePlus 8 Pro

Sblocco del bootloader

Il primo passo da eseguire con OnePlus 8 Pro, come per ogni smartphone che si vuole moddare, è lo sblocco del bootloader. I pre-requisiti includono un PC Windows o macOS con ADB e Fastboot (riavviate se li avete appena installati) ed un cavo USB per il collegamento dello smartphone al PC, il quale è consigliato abbia la batteria almeno al 75%, onde evitare possibili problemi.

Andate in “Impostazioni” e cliccate su “Informazioni telefono“

Cliccate 7 volte sulla scritta “Numero build” per abilitare le opzioni sviluppatore

Andate in “Impostazioni/Sistema” e cliccate su “Opzioni sviluppatore“

Cercate ed abilitate le due voci “Sblocco OEM“ e “Debug USB”

Collegate lo smartphone al PC

Avviate il terminale tramite adb Su Windows: nella cartella “adb” tenete premuto il tasto Shift, cliccate col tasto destro del mouse e selezionate “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows avete) Su macOS: copiate la cartella “platform-tools” sul desktop, aprite l'app Terminale, digitate “cd Desktop“, premete invio e poi “cd platform-tools“

Verificate che lo smartphone sia rilevato con il comando “fastboot devices“, a seguito del quale dovrebbe comparire una stringa alfanumerica con la scritta “fastboot“

Scrivete “adb reboot bootloader” per avviare lo smartphone in modalità fastboot

Scrivete “fastboot oem unlock” per effettuare lo sblocco del bootloader

Eseguite l'operazione spiegata sopra per sbloccare nuovamente le opzioni sviluppatore

Installazione Magisk

Una volta installata la custom recovery, è il momento di ottenere i permessi di root. Dovrete quindi scaricare il file alternativo per la boot image. Questo è un processo delicato, dato che dovrete selezionarlo da questa lista in base alla versione software che avete sul vostro OnePlus 8 Pro. Per esempio, se avete la OxygenOS 10.5.2 europea allora dovrete scaricare il file “10.5.2-EUROPE-magisk_patched” corrispondente. Al contrario, i file che finiscono per “stock_boot” sono i file originali, utili per ripristinare il tutto in caso fosse necessario.

Spostate il file scaricato nella cartella “platform-tools” di adb Tornate nel terminale (con lo smartphone collegato) Digitate il comando “adb reboot bootloader” per riavviarlo in modalità fastboot (con “fastboot devices” verificate che il collegamento sia ok) Scrivete “fastboot flash boot -percorsofile-.img“ Per ottenere l'esatto percorso del file vi basta prenderlo con il cursore e trascinarlo sul comando che state scrivendo Scaricate ed installate Magisk Manager per verificare che il root sia andato a buon fine Riavviate lo smartphone ed avete completato la procedura

