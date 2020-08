OnePlus 8/8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 10.5.10/12

Dopo i tanti updates ricevuti dall'ultimo OnePlus Nord, anche la serie OnePlus 8 e 8 Pro torna a ricevere nuovi aggiornamenti. Con il mese in corso sono in fase di rilascio le patch di agosto, adesso integrate all'interno delle ultime OxygenOS 10.5.10/12. Il precedente aggiornamento portava con sé proprio le precedenti patch di sicurezza di luglio, assieme al supporto per le OnePlus Buds ed altro ancora.

LEGGI ANCHE:

OnePlus conferma: OxygenOS 11 avrà una novità tanto attesa

La OxygenOS 10.5.10/12 giunge su OnePlus 8 e 8 Pro e li rende più sicuri

Nel caso della OxygenOS 10.5.10 per OnePlus 8 e 10.5.12 per 8 Pro, invece, le novità sono molto meno variegate. Il changelog menziona unicamente le succitate patch di sicurezza di agosto, oltre ad alcuni fix software. Questi riguardano la sovrapposizione dei caratteri nell'Ambient Display, gli effetti della selfie camera e la stabilità di sistema. Qua di seguito vi lasciamo i link al download per entrambi gli aggiornamenti in variante EU:

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu