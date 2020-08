Nelle scorse ore Google ha finalmente dato il via al rilascio della prima beta dell'ultima versione dell'OS del robottino verde, con tutta una serie di novità in arrivo per gli smartphone Android. Immediatamente hanno fatto capolino gli annunci dei principali produttori, i quali hanno anticipato l'arrivo di questa release (a bordo di Xiaomi Mi 10, OPPO Find X2 e POCO F2 Pro). Per gli appassionati della compagnia di Pete Lau in possesso di OnePlus 8 e 8 Pro la festa comincia già da oggi, con il rilascio della prima Beta di Android 11 dedicata ai due top di gamma.

Aggiornamento 31/08: la quarta versione della Beta di Android 11 è disponibile al download. Trovate tutto a fine articolo.

OnePlus Android 11 Beta Developer Preview disponibile per OnePlus 8 e 8 Pro | Download

Tramite un comunicato sul blog ufficiale – trovate il link in fonte – l'azienda ha annunciato il rilascio della Developer Preview di Android 11 Beta, dedicata a OnePlus 8 e 8 Pro. Si tratta di una novità non da poco per i due flagship del brand e il motivo di questo rilascio è presto detto: si tratta di una release dedicata agli sviluppatori, in modo da poter cominciare ad adattare le proprie app al nuovo sistema. Inoltre il download è aperto anche per gli utenti esperti desiderosi di provare Android 11, in modo che possano offrire un feedback e contribuire a creare un'esperienza software sempre migliore.

Sottolineiamo ancora una volta che questa release è dedicata a sviluppatori e utenti già avvezzi al modding e a questo tipo di build. Il flash delle nuove ROM è assolutamente sconsigliato a chi ha poca o nessuna esperienza in ambito modding, anche perché potrebbero essere presenti bug e malfunzionamenti per il vostro OnePlus 8/8 Pro.

Tra i problemi conosciuti – ad esempio – vi è l'impossibilità di utilizzare il Face Unlock e le videochiamate e si segnalano problemi di stabilità del sistema. In basso trovate i link al download e per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo direttamente al thread dedicato, presente in fonte.

Aggiornamento 31/08

Dopo il rilascio della Beta 3 con OxygenOS 11, Android 11 Beta 4 è disponibile sia per OnePlus 8 che 8 Pro e probabilmente sarà l'ultima Developer Preview. Nell'attesa dei link al download, ecco il changelog completo:

Sistema Effetti di visualizzazione ottimizzati con alcune interfacce utente Ottimizzato i problema di lag con alcune impostazioni Ottimizzata la stabilità con il caricamento dei log in Community Ottimizzati i problemi di risposta in ritardo con i menu a discesa della barra di stato Risolto il problema di crash / riavvio con alcune impostazioni Risolto il problema con la barra di stato totalmente nera in modalità oscura Risolto il bug per cui il sistema non può essere riavviato dopo l'aggiornamento OTA Risolto il problema con la funzione di “salvataggio” disabilitata dello screenshot

Game Space Aggiunti nuovi strumenti per uno switch più rapido della modalità Fnatic, WeChat, QQ e Registratore Schermo in un solo posto (abilitalo scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra / sinistra dello schermo in modalità gaming) Nuova funzione di prevenzione del tocco errat. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche

Galleria Risolto l'aumento anomalo della luminosità quando si entra nella Galleria Risolto il problema dello screenshot incompleto in alcuni casi

Shelf Risolto il problema per cui lo sfondo del tempo non veniva visualizzato

Connettività Miglioramento delle prestazioni e della stabilità dei trasferimenti di rete



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu