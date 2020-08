OnePlus 7T a 387€: il prezzo più basso di sempre per la variante 8/128 GB

Alla domanda “quale sia il miglior medio gamma da acquistare”, la nostra risposta sempre più frequente è “il top di gamma dell'anno scorso”. Proprio per questo oggi vi segnaliamo un'offerta interessantissima targata Gearbest che coinvolge OnePlus 7T, nella sua variante da 8/128 GB. Il dispositivo con OxygenOS che offre un'esperienza d'uso senza fronzoli, è oggi in offerta al minimo storico di 387€.

OnePlus 7T, il flagship killer del 2019 è in super offerta con coupon da Gearbest

OnePlus 7T, lanciato dall'azienda lo scorso settembre 2019, ha già subito parecchi tagli di prezzo ed oggi, grazie al coupon presentato da Gearbest, raggiunge il prezzo più basso di sempre: 387€ nella variante 8/128 GB.

Tra le specifiche di punta del dispositivo troviamo senz'altro il display da 6.55″ Fluid AMOLED Full HD+, con refresh rate a 90Hz. Il comparto hardware va poi a completarsi col SoC a 7nm Snapdragon 855+, ottimizzato per il gaming e – perché no – per sfruttare al massimo il display del dispositivo.

Come avrete capito, dunque, ci troviamo in presenza di un dispositivo ancora al top che, visto anche l'arrivo dei nuovi device del brand, ha subito un taglio considerevole nel prezzo. Per acquistarlo al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, inserire il coupon in fase di check out e procedere all'ordine.

