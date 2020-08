OnePlus 7 Pro, 7T/7T Pro e 8/8 Pro sono i primi a far girare PUBG a 90 fps

OnePlus è uno dei produttori che maggiormente punta ad offrire prestazioni di alto livello senza compromessi, specialmente da quando il gaming mobile è così rilevante. Unite a ciò il fatto che il brand va tantissimo in India e che nel paese asiatico PUBG Mobile sia uno dei giochi più diffusi (nonostante il recente ban). Ne consegue che OnePlus e Tencent hanno deciso di collaborare e da questa alleanza nasce un accordo in esclusiva per poter giocare a 90 fps nel celebre sparatutto per smartphone.

OnePlus e PUBG avviano la partnership per il supporto esclusivo dei 90 fps

Una partnership del genere è nata giusto qualche mese fa, quando Epic Games ha deciso di offrire a OnePlus la possibilità di sfruttare i 90 fps in Fortnite. Lo stesso accade adesso con PUBG Mobile, permettendo a OnePlus 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8 e 8 Pro di avere i 90 fps in esclusiva temporale.

Non si tratta, quindi, di un'esclusiva completa, ma per il momento saranno solamente questi gli smartphone in grado di far girare PUBG Mobile a 90 fps. Tramite la schermata di impostazioni grafiche si aggiunge la voce “90 fps” ai settaggi del frame rate, compatibili con gli schermi Fluid AMOLED dei succitati modelli. L'esclusiva parte da oggi e durerà fino al 6 settembre: da questa data tutti gli smartphone con schermi a 90 Hz o superiori potranno godere di un frame rate maggiorato.

