Come avere le notifiche Horizon Light su OnePlus 6T

Data la sua natura “flat”, OnePlus 6T non fa parte del gruppo di smartphone per cui sono state implementate le notifiche Horizon Light. Introdotte con OnePlus 7 Pro, sono state pensate per dare enfasi al suo display curvo, sfruttabile per sottolineare l'arrivo di nuove notifiche. Da lì in poi sono state introdotte anche sui successivi OnePlus 7T Pro e 8 Pro, anch'essi dotati di un pannello di simil fattura. Ogni qual volta arriva una notifica, i lati Dual Edge del display lampeggiano per adempiere al ruolo dell'ormai scomparso LED di notifica.

Ecco come attivare le notifiche Horizon Light a bordo di OnePlus 6T

Nonostante OnePlus 6T non abbia uno schermo curvo, c'è chi in rete ha pensato di creare una procedura per installare comunque le notifiche Horizon Light. Il modder XDA mcdachpappe ha creato un modulo Magisk che permette di abilitarle, pertanto sarà necessario ottenere i permessi di root per procedere. Nel caso non li aveste ancora, vi invitiamo a consultare la nostra guida apposita. Una volta ottenuti, questo modulo andrà a rimpiazzare il file APK SystemUI che è integrato di default nella OxygenOS con un modificato. Vi ricordiamo che l'installazione del modulo va effettuata tramite Magisk Manager (lo trovate nella suddetta guida).

Una volta fatto, la ricezione delle notifiche sarà accompagnata dal lampeggiare dei lati dello schermo per 5 volte. L'utilità è che è il colore con cui lampeggerà corrisponderà a quello dell'icona dell'app da cui proviene la notifica, ad esempio di verde nel caso di WhatsApp o di blu per Facebook. Tuttavia, non c'è una UI da utilizzare per modificarne i parametri, a differenza degli smartphone normalmente supportati.

