Nubia Watch sbarca su Kickstarter e raccoglie subito una cifra record

Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di parlarvi di un prodotto molto particolare, ovvero Nubia Watch. Sebbene questo brand sia un po' scomparso in ambito smartphone, ha deciso di dare una sferzata al mercato con uno smartwatch innovativo. Tanto da raccogliere diversi consensi, soprattutto in Cina, dove il design di questo dispositivo ha davvero convinto molti utenti. Ora, però, il brand ha deciso di sbarcare anche su KickStarter, proprio con questo prodotto, totalizzando dopo poche ore una cifra record.

Nubia Watch ha raccolto ben più di 8.381 euro

Come base, per permettere a Nubia di cominciare a produrre il prodotto, era stata stabilita una cifra di 8.381 euro. Questi soldi, dunque, sarebbero dovuti servire per finanziare il progetto e permettere all'azienda di cominciare a dare avvio ad una massiccia produzione del device in questione. Nubia Watch, però, è piaciuto così tanto da raccogliere in poche ore ben più di quello che era stato preventivato. Attualmente, infatti, la cifra ammonta quasi a 41.000 euro.

Questo smartwatch con display flessibile, dunque, pare aver convinto tantissimi utenti. Al momento, comunque, è possibile finanziare il progetto con appena 199 dollari. Nel momento in cui il dispositivo verrà prodotto, dunque, lo riceverete a casa vostra. Vi ricordo, però, che tale wearable è dotato di un display AMOLED da 4,01″, ovviamente flessibile, e di una struttura esterna in acciaio e ceramica. A bordo, poi, non può mancare lo Snapdragon Wear 2100, coadiuvato da diversi sensori.

