La piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin non è soltanto un contenitore in grado di racchiudere i tantissimi prodotti dell'ecosistema del brand ma, molto spesso, funge da vera e propria finestra sul mercato cinese per prodotti di altre aziende. Proprio con questi presupposti, infatti, la SNK Corporation ha deciso di presentare sulla piattaforma la variante internazionale del NEO GEO Mini. Prodotto già conosciuto sul nostro mercato che, grazie alla piattaforma di Xiaomi, si apre al mercato asiatico.

NEO GEO Mini ritorna su YouPin in versione internazionale

Quello della console di SNK Corporation è da considerarsi un ritorno a tutti gli effetti sulla piattaforma Xiaomi YouPin dal momento che lo scorso marzo aveva fatto capolino nella sua variante asiatica al prezzo di (circa) 125 dollari.

Le cose, a distanza di mesi, non cambieranno poi così tanto. La console NEO GEO Mini arriverà dunque nella sua variante internazionale, che consta sostanzialmente nei titoli aggiornati in inglese e null'altro. Anche i prezzi al lancio su YouPin non dovrebbero variare rispetto ai precedenti: la console arriverà al costo di 699 yuan (circa 100 dollari) ed un pad in regalo.

Cosa aspettarsi, dunque? La NEO GEO Mini offrirà un'esperienza di gioco incentrata sui classici che hanno fatto la storia degli anni '90. La mini console dal design iconico sarà dunque adattabile ad ogni tipo di dispositivo grazie alla presenza (tra le altre cose) dell'ingresso HDMI. Ciò consentirà di trasportare i “grandi classici” anche su display decisamente più grandi, e ciò farà sì di godere di un'esperienza di gioco retrò, ma al tempo stesso innovativa.

Anche a voi fa gola il prodotto presentato su YouPin? Niente paura, il prodotto è già disponibile in Italia, avrete infatti la possibilità di acquistare la console, con tanto di 40 giochi inclusi al proprio interno, direttamente su Amazon.it, al prezzo scontato di 71€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu