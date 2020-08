TikTok, nonostante il caos di questi giorni, guarda oltre e lancia una nuova, interessante applicazione per TV o meglio, per Amazon Fire TV chiamata “More on TikTok“, che sarà un contenitore dei prodotti degli utenti dall'applicazione per mobile.

More on TikTok, ecco le caratteristiche dell'applicazione per Amazon Fire TV

L'applicazione lanciata dal social di ByteDance su Amazon Fire TV sarà molto ben strutturata, con tanto di interviste e contenuti più lunghi dei 60 secondi permessi dall'app di TikTok per mobile. Questo perché More on TikTok è un esperimento per sviluppare il formato video mobile sugli schermi delle TV, probabilmente per ottimizzarlo. In più e questa è una bella botta di fiducia sulla privacy, non sarà necessario registrarsi e soprattutto non avrà pubblicità di sorta.

Ovviamente, gli utenti non potranno caricare video o scambiarsi Token, ma potranno prendere spunto dai creator più famosi di TikTok. Inoltre, More ha incluse due categorie di contenuti: “In The Studio“, dove appunto le star si racconteranno e “This is TikTok” dove i creator avranno uno spazio tutto loro. Amazon ha scelto di ospitare la nuova applicazione perché ha notato che la categoria social video ha sempre più successo.

Paradossalmente, More on TikTok è disponibile attualmente su Amazon Fire TV negli USA, ma qualcosa ci dice arriverà molto presto anche negli altri paesi, visto che negli Stati Uniti potrebbe perdere presto senso. Salvo novità.

