L'eleganza al servizio della funzionalità: il monitor Xiaomi da 23.8″ può essere riassunto in queste parole. Il display del brand con angolo di visuale a 178°, oggi potrà essere vostro ad un prezzo molto conveniente, spedito direttamente dal magazzino europeo di Banggood.

Il monitor compatto ed elegante di Xiaomi è in offerta a 118€

Grazie al codice sconto messo a disposizione dall'azienda, infatti, avrete la possibilità di acquistare il monitor Xiaomi da 23.8″ in offerta a soli 118€. Il monitor, con tasti a scomparsa e design minimal è dunque disponibile – in sconto – dal magazzino europeo di Banggood. Ciò significa che vi sarà recapitato in pochissimi giorni e senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

Per acquistarlo vi basterà seguire le indicazioni contenute all'interno del coupon ed applicare, quindi, il codice sconto in fase di check out. Così facendo il prezzo sarà scontato automaticamente a 118€.

