TicPods ANC e TicKasa ANC? Dimenticateli! Ecco i nuovi nomi scelti da Mobvoi

Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad alcuni importanti aggiornamenti in casa Mobvoi. Sono arrivati, infatti, alcuni interessanti prodotti dedicati principalmente al reparto audio, come le nuove TicPods ANC e TicKasa ANC. Si tratta di due dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo che, sotto un certo aspetto, offrono una buona esperienza sonora. Da qualche ora, però, l'azienda ha deciso di rinominarli, facendo così un passo indietro rispetto a qualche settimana fa.

BIG NEWS: We are changing the name of our active noise-cancelling headphones and earbuds. The new product name #MobvoiHeadphonesANC and #MobvoiEarbudsANC are more compatible with our business strategy and brand identity. Read this to learn more. 👇 #mobvoi #smartlife #ticpods pic.twitter.com/qqrnViV0wI

— Mobvoi_Official (@Mobvoi_Official) August 15, 2020