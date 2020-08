MIUI 12 aggiorna Galleria: tutte le novità, fra nuovi screenshot, filtri e OCR

Uno dei motivi per cui gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO sono così diffusi è la UI proprietaria, oggi arrivata alla versione MIUI 12. Il nuovo aggiornamento si sta gradualmente diffondendo sui vari modelli in circolazione e, con esso, anche le nuove versioni delle app proprietarie. Una di queste è l'app Galleria, arrivata alla versione v.2.2.16.17 e contenente varie modifiche che ne arricchiscono le funzionalità.

L'app Galleria si aggiorna con la MIUI 12: ecco cosa è cambiato

L'ultimo aggiornamento dell'app Galleria è stato estratto dall'ultima Beta della MIUI 12, ad oggi disponibile nella versione 20.8.10. Traducendo il changelog integrato, ecco quali sono le novità incluse al suo interno:

Migliorata la barra di scorrimento per l'anteprima rapida delle foto

Aggiornata la revisione degli album temporali

Migliorata la funzione di ordinamento degli album

Aggiunta la funzione Photo-to-Text (OCR)

Aggiunta e modificata Night Scene

Aggiunti nuovi filtri: water green, smoke green, light summer, blue dream, water blue, mojito, quiet

Ottimizzata la funzione di editing

Ottimizzata la velocità di scansione degli album fotografici

Risolti diversi bug e migliorata la fluidità degli album

Supporto OCR

Soffermandoci sulle novità principali, l'acronimo OCR sta per Optical Character Recognition e serve per rilevare parti di testo all'interno delle immagini. Una funzione molto utile, per esempio, quando si effettuano screenshot di chat e siti web dove ci sono porzioni testuali che ci interessa estrapolare. Una volta aperta l'immagine da analizzare, nelle opzioni a disposizione c'è la voce “Recognize text“. Basterà qualche secondo per effettuare la scansione ed ottenere il testo separato dall'immagine, anche se il funzionamento potrebbe non andare in porto nel caso di foto troppo complesse. Per il momento questa funzione è supportata solamente dai top di gamma Xiaomi.

Device Screenshot Frames

Un'altra aggiunta simpatica è rappresentata dalla possibilità di aggiungere il bordo dello smartphone attorno allo screenshot realizzato. Così facendo si ottiene un risultato più appagante visivamente, oltre che più personalizzabile e esterno ad eventuali app di terze parti. I modelli che al momento supportano questa nuova funzione sono i seguenti: Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K20/Mi 9T, K20 Pro/Mi 9T Pro, K30/POCO X2, K30 5G.

Nuovi filtri Sky Replacement

L'ultima novità degna di nota sono i nuovi filtri aggiunti all'opzione Sky Replacement aggiunta negli scorsi mesi. Unendo fotocamera, software e AI, i dispositivi Xiaomi sono in grado di rimpiazzare il cielo con una sua versione alterata. I nuovi filtri permettono di ottenere nuove opzioni da scegliere per sostituire la volta celeste nelle nostre foto. Con questi filtri viene modificato anche il resto dell'immagine, in modo da restituire un effetto quanto più realistico possibile.

Se possedeste uno smartphone Xiaomi/Redmi/POCO compatibile e voleste provare queste novità, potete farlo scaricando ed installando la MIUI Galleria v2.2.16.17 da questo link di APKMirror:

Scarica la MIUI Galleria v2.2.16.17

