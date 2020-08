La nuova powerbank Meizu a doppia presa rapida costa solo 20€

Meizu ha appena presentato ufficialmente un nuovo modello di powerbank in grado di supportare al meglio la ricarica rapida. Integrata in una scocca minimal bianca, da tradizione dell'azienda, adotta un amperaggio standard con batteria a polimeri da 10.000 mAh, in grado di ricaricare circa due volte gli smartphone odierni. Il suo vantaggio principale è il supporto alla ricarica rapida tramite le due porte USB integrate.

LEGGI ANCHE:

L’ex capo di Meizu fonda la nuova startup Angry Miao

Meizu lancia una nuova powerbank con ricarica rapida a doppia presa

Il protocollo Supercharge della powerbank Meizu fa sì che venga fornita una potenza pari a 22,5W dalle due porte USB, una Type-C ed una Type-C. Non si tratta della potenza massima che Meizu è solita maneggiare, dato che l'ultimo Meizu 17 Pro supporta la ricarica rapida a 30W. Ma è comunque una buona potenza per una powerbank del genere, specialmente se su una doppia porta e non su una singola, potendo così caricare rapidamente anche la stessa powerbank. Assemblata in materiali plastica PC+ABS, ha dalla sua anche un display digitale che permette di sapere la carica residua tramite la pressione del tasto Power.

Annunciata in madre patria, la nuova powerbank Meizu viene proposta ad un costo di 169 yuan, pari a circa 20€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu