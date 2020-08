L’ex capo di Meizu fonda la nuova startup Angry Miao

Se si pensa ad un'azienda di fattura tecnologica, Angry Miao è probabilmente uno dei nomi che meno ci verrebbero in mente da affibbiargli. Ma a quanto pare non è dello stesso avviso Li Nan, conosciuto dai più come l'allora vice presidente di Meizu. Sulla sua pagina Weibo ha annunciato la sua nuova avventura nel mondo tech, dopo un anno dalla sua dipartita dalla casa di produzione telefonica.

Angry Miao Technology è la nuova creature di Li Nan, ex capo di Meizu

Sin dal suo licenziamento da Meizu, Li Nan affermò che la sua volontà fosse quella di concentrarsi sull'analizzare il mercato e creare nuovi marchi. E a distanza di poco più di un anno ciò accade, con il lancio sui social di Angry Miao Technology, un nome che è tutto un programma. La conferenza online di lancio si terrà ufficialmente il prossimo 26 agosto: ma che cosa possiamo aspettarci?

Nel manifesto di nascita, il target di Angry Miao non è ancora del tutto delineato, ma sembra che Li Nan voglia puntare ad una dirigenza giovanile. Si sottolinea come lo staff faccia parte della generazione attorno agli anni 1990 e 1995, pertanto ci aspettiamo qualcosa con un focus all'utenza più moderna. Ciò che pare certo è che Angry Miao non produrrà smartphone: non viene detto esplicitamente, ma ciò violerebbe l'accordo di non competitività siglato fra Li Nan e Meizu. Alle spalle dell'azienda ci sarebbero già grossi investimenti, avendo apparentemente ricevuto milioni di dollari da parte di Meituan Dragon Ball Capital. Vedremo se Angry Miao farà parlare di sé o se rimarrà un qualcosa di nicchia perlopiù in Cina.

