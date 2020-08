Periodo di offerte nel ritorno tra i banchi con l'operazione Back to School di MediaWorld. Tra i prodotti più interessanti in sconto ci sono vari smartphone e notebook Huawei (anche 5G), Redmi e OPPO che potrebbero fare al caso vostro o dei vostri figli all'inizio dell'anno scolastico. Di seguito le più interessanti.

MediaWorld Back to School: ecco le offerte più accattivanti su Huawei, Redmi e OPPO

Huawei P40 Lite 5G

Il primo smartphone in sconto che propone MediaWorld nel Back to School è il Huawei P40 Lite 5G, che con le sue specifiche e soprattutto la sua quad camera a 329€ diventa un prodotto davvero intrigante. Ricordiamo che il P40 Lite 5G non ha i Servizi Google, ma con AppGallery sopperirete perfettamente alla mancanza.

Huawei P30 Lite New Edition

Non potete fare a meno dei Servizi Google? Potete valutare l'acquisto di Huawei P30 Lite New Edition, che con i suoi 256 GB di storage e la tripla camera in sconto a 269€ è un prodotto niente male.

Huawei MateBook D 14

Se cercate un prodotto più votato allo studio ed al lavoro, potrebbe interessarvi il MateBook D 14 in offerta nella configurazione Ryzen 5-3500U/8GB RAM/512 GB SSD a 634€ è un ottimo concentrato di prestazioni.

Huawei Watch GT 2 46 mm

Adorate la mobilità e volete monitorare tutto con un solo accessorio? Lo smartwatch Huawei Watch GT 2 da 46 mm in sconto a 170€ è una delle migliori soluzioni sul mercato, soprattutto al prezzo proposto.

Redmi Note 9 4/128

Invece, se volete sposare un brand come Redmi, in offerta c'è il Redmi Note 9 in configurazione 4/128 GB che con la sua performante quad camera e la sua grande batteria da 5020 mAh non vi farà mancare nulla a 194€.

OPPO A91

Infine, se siete alla ricerca dell'ultima novità e vi fidate di OPPO, il nuovo A91 potrebbe fare al caso vostro. con i suoi 8/128 GB di memoria, la sua fotocamera da 48 MP ed il display AMOLED è un'ottima alternativa a 269€.

Per queste ed altre offerte, vi lasciamo il link qui sotto.